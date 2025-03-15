Синоптики спрогнозировали гололедицу в Москве 15 марта
Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 15 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +3 до +5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –4.
В Московской области днем синоптики обещают от 0 до +5 градусов, а ночью температура может упасть до –7.
Ожидается северо-западный ветер и ветер переменных направлений со скоростью 2–9 м/с.
Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил 14 марта, что под утро в выходные дни на этой неделе в столице выпадет снег и, возможно, пролежит пару дней. Он также предупредил москвичей об ожидаемой гололедице. Как уточнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, до конца следующей недели в Москве будут наблюдаться отрицательные ночные температуры.