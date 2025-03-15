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Вильфанд спрогнозировал минусовую температуру в Москве с 17 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве с понедельника, 17 марта, произойдет значительное похолодание, ночью температура может опуститься до –7 градусов. Об этом 15 марта сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В воскресенье температура в Москве ночью будет –2... –4, по области до –7 градусов. <...> Но в понедельник уже заметное понижение температуры. Ночные температуры в ночь и на понедельник, и на вторник вполне ощутимые: –4... –7 градусов, по области до –8», — сказал Вильфанд в беседе с «Интерфаксом».

Он добавил, что дневная температура в понедельник поднимется максимум до +1 градуса, но только после 12 часов дня. Также в этот день возможно усиление ветра до 17 м/с. Кроме того, по словам синоптика, в первые три дня недели прогнозируются осадки в виде снега, на дорогах возможна гололедица.

Вильфанд добавил, что в среду, 19 марта, в ночное время сохранятся отрицательные температуры, максимум до –5 градусов, но с четверга, 20 марта, температурный фон потеплеет до 0, а дневная температура составит от +4 до +9 градусов.

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Накануне Вильфанд сообщил о том, что значительное понижение температуры и легкие морозы ожидаются в Москве в ближайшее время. Самым холодным днем может стать воскресенье, когда ночная температура в столице сможет опуститься до –4, а в области до –7.

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