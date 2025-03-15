На Украине сообщили о повреждениях энергообъектов в Одесской области и Сумах
В Одесской области поврежден энергетический объект, вследствие чего город Черноморск был полностью обесточен. Об этом 15 марта сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
«Из-за повреждения энергетической инфраструктуры полностью обесточен город Черноморск», — говорится в сообщении Кипера в Telegram-канале.
По его словам, на территорию энергетического объекта прибыли специальные службы. Проводятся восстановительные работы.
Кроме того, по информации пресс-службы энергетической компании «Сумыоблэнерго», в городе Сумы также наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии после взрывов. Уточняется, что работы над восстановлением подачи электричества ведутся в усиленном темпе.
Украинский телеканал «Общественное» 14 марта сообщил о взрывах в Сумах. В регионе была объявлена воздушная тревога.