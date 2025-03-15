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Военные рассказали об использовании противодронных сетей для отражения атак ВСУ

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские военнослужащие используют специальные противодронные сети для отражения атак беспилотно-летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Военные рассказали «Известиям» о пользе и особенностях, а также об установке таких сетей.

Так, по словам военного, установка противодронных сетей стала повседневной работой бойцов. С их помощью они создают «коридоры безопасности», закрывая опасные участки и мешая таким образом оператору дрона противника заходить на цель.

«Это самое эффективное противодроновое средство. <...> Мы натягиваем так называемые волейболки, чтобы дрон не мог свободно работать, а был вынужден маневрировать или запутался в сети», — отметил начальник штаба отдельного инженерно-саперного отряда им. Карбышева с позывным Аристокл в разговоре с корреспондентом «Известий» Валентином Трушниным.

Противодронные сети сделаны из невидимой для дрона капроновой нитки, выдерживают высокие и низкие температуры. Работу второй инженерной саперной роты, которая ответственна за установку сети, прикрывает взвод разведки.

По словам корреспондента, в местах, где дорога полностью защищена сетями, статистика поражений техники от вражеских БПЛА очень низкая. Эффективность такого решения оценили все, кто здесь ездит.

«Если наблюдаете дрон либо слышите его звук, звук у него характерный, то желательно прятаться за сеть. В 90% [случаев] это спасает, много спасло машин», — рассказал боец отдельного инженерного отряда им. Карбышева с позывным Филин.

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В этот же день сообщалось, что расчеты гаубиц Д-30 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили танк, автомобиль с боекомплектом в движении, минометные расчеты и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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