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На выходных в кинопарке «Москино» расскажут об оружии рыцарей и проведут уроки фехтования

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В 20 локациях фестиваля «Рыцарский турнир в Новгороде», который открылся в кинопарке «Москино», пройдут мастер-классы, посвященные ремеслам и оружейному делу средневековой Руси. Об этом рассказали организаторы.

15 и 16 марта здесь будет работать кузнечная мастерская: посетители мастер-классов окунутся в атмосферу старинной кузницы и попробуют себя в этом ремесле. В оружейной мастерской гости познакомятся с пехотным и рыцарским вооружением и узнают о разновидностях оружия средневековых воинов и секреты его создания.

Для желающих проведут уроки фехтования, занятия по росписи щитов и геральдике. На мастер-классе «Рыцари и ордена» гостям расскажут о самых могущественных рыцарских орденах времен Крестовых походов. Участники погрузятся в тайны тамплиеров, тевтонцев и госпитальеров, узнают, кто такие сквайры, капелланы и командоры.

Также на территории кинопарка будет работать столярная и литейная мастерские, гостям предложат освоить азы каллиграфии и мастерство чеканки монет, познакомят с технологиями деревообработки. Еще посетители смогут зайти к кожевеннику и в свечную мастерскую — создать из воска аутентичные свечи, которые в давние времена служили единственным источником света в ночное время в крестьянских избах и боярских теремах. А торговцы специями расскажут, как попадали в Новгород куркума и шафран, какие приправы пользовались особенной популярностью и сколько стоили заморские пряности.

Еще на площадке будет работать полевая кухня, где можно будет узнать о блюдах по старинным рецептам. Здесь же устроят уличные игры: предложат, например, сыграть в рюхи и бабки — это древние разновидности городков.

15 и 16 марта в кинопарке «Москино» пройдут киновыходные «Рыцарский турнир в Новгороде». В эти дни гости увидят реконструкцию рыцарских турниров и сражений.

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