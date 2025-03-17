18 марта — Конон Огородник: история, традиции, народные приметы

Ежегодно 18 марта православная церковь чтит память мученика Конона Мандонского, жившего в III веке. В 2025 году торжество выпадает на вторник. На Руси святого почитали как покровителя земледельцев и называли Кононом Огородником. О традициях и приметах, связанных с его праздником, читайте в материале «Известий».

Конон Огородник в 2025 году — история праздника

По преданию, Конон родился в израильском городе Назарете. Оттуда святой перебрался в Мандон в Памфилии (территория современной Турции), где стал вести размеренную и спокойную жизнь. Он был добрым и богобоязненным человеком, не желавшим ни богатства, ни славы. Свободное время праведник посвящал молитвам и возделыванию небольшого огорода. За это его прозвали Градарем, то есть Огородником.

Во времена правления императора Деция по стране пронеслась волна жестоких гонений на христиан. По приказу наместника Публия был казнен епископ Магиды Нестор, от рук мучителей погибли и некоторые местные святые. Видя это, многие верующие поспешили покинуть Памфилию, но Конон остался на своей земле. Когда за ним пришли воины, чтобы отвести на суд, святой тепло приветствовал их и не стал оказывать сопротивления.

Наместник Публий предложил Конону принести жертву идолам, чтобы навсегда освободиться от преследования. Но святой решительно отказался и принялся горячо молиться о спасении заблудших язычников. После этого в ноги мученика вбили гвозди и заставили его бежать перед колесницей, пока он не умер от изнеможения. До последнего вздоха святой продолжал взывать к Богу и с радостью передал ему свою душу.

Конон Огородник 18 марта: народные традиции и запреты

На Руси в день Конона Огородника активно готовились к посадке овощей. В праздник было принято перебирать семена и замачивать их для дальнейшего посева. Также считалось, что в этот день следует обязательно вскопать и удобрить хотя бы небольшой участок земли на огороде, какой бы ни была погода. Люди верили, что за это святой Конон вознаградит их хорошим урожаем.

Самыми главными бедами огородников испокон веков были засуха, мошки и черви. Чтобы избавиться от них, в праздник выкапывали три небольшие лунки, а затем по очереди засыпали их землей, читая специальный заговор. По поверьям, это должно было уберечь грядки от вредителей и других неприятных факторов.

С днем Конона Огородника также связывали различные запреты и суеверия. В праздник старались не лениться, чтобы не вызвать гнев святого мученика, однако и работать через силу не следовало. «Трудоголики» могли потерять весь урожай.

Прозвище Конона Градарь простой народ часто связывал не с огородом, а с градом. Поэтому люди верили, что он может насылать град и дождь. В некоторых регионах 18 марта не брали в руки грабли и вилы, чтобы не разозлить святого и не накликать разрушительный град.

Помимо этого, в праздник не рекомендовалось покупать новые вещи — считалось, что они прослужат недолго. Гостей на ужин тоже не звали, опасаясь ссор и конфликтов.

Народные приметы на Конона Огородника 18 марта

В день Конона Огородника наши предки внимательно следили за природой, стараясь предугадать, каким будет лето. По поверьям, погода в грядущем сезоне будет такой же, как и в праздник. Ясное небо 18 марта говорило о том, что лето пройдет без града. Если по полям бегали мыши, готовились к неурожайному году. А ранний прилет трясогузок сулил теплую весну.

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