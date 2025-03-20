Психолог перечислила маркеры скрытой агрессии

Потенциально агрессивный партнер часто демонстрирует определенный набор невербальных и вербальных сигналов. О них 20 марта «Известиям» рассказала профайлер, психолог Лидия Кутузова.

Потенциально агрессивный партнер часто демонстрирует определенный набор невербальных сигналов. По словам эксперта, одним из невербальных сигналов агрессии является намеренное нарушение личного пространства. Например, человек может нависать над «жертвой» во время разговора и игнорировать ее просьбы о дистанции. Такое поведение отражает стремление к доминированию и контролю, отметила эксперт. О сдерживаемой агрессии говорит напряженная поза тела, а также резкие движения.

«Уделите внимание анализу речи, выявляя опасные коммуникационные паттерны. К ним относятся обесценивание и газлайтинг. Фразы вроде «ты слишком чувствительна», «это всё в твоей голове», «я никогда такого не говорил» сигнализируют о стремлении подорвать уверенность в собственном восприятии реальности», — подчеркнула Кутузова.

К речевым паттернам она также отнесла угрозы, замаскированные под шутки. Это тестирование границ, а также способ заставить вас почувствовать себя неловко за «непонимание юмора». Резкие перепады в тоне общения также говорят о скрываемой агрессии.

Также эксперт посоветовала обратить внимание на то, как человек относится и отзывается о бывших партнерах. По ее словам, агрессоры редко признают свою ответственность за проблемы. Кроме того, статистика показывает, что люди, выросшие в агрессивной среде, чаще воспроизводят подобные паттерны во взрослой жизни, особенно если не прошли терапию, отметила Кутузова. Также она посоветовала внимательно наблюдать за тем, как человек справляется с незначительными неприятностями. Несоразмерная реакция на мелкие раздражители может указывать на проблемы с регуляцией эмоций.

Кроме того, психолог рекомендовала пронаблюдать за социальным взаимодействием человека.

«Способность «включать» и «выключать» агрессию говорит о ее осознанном использовании как инструмента контроля. Грубость с официантами, таксистами, продавцами свидетельствует о том, что человек воспринимает их как людей «ниже по статусу» и недостойных уважения. Также постепенное ограничение контактов партнера с друзьями и семьей часто предшествует эскалации агрессии, поскольку лишает вас системы поддержки», — заключила эксперт.

11 февраля специалист по социально значимым проектам «Где мои дети» Светлана Михайлова рассказала «Известиям» о том, как защитить детей от травли в Сети. Она отметила, что важно поговорить с ребенком и объяснить ему, что обратиться ко взрослому в такой ситуации — это нормально. Если травля происходит в игре или приложении, то следует оповестить службу поддержки и немедленно заблокировать обидчиков. Не лишним будет также ограничить круг лиц, которые имеют доступ к странице ребенка в социальных сетях. Среди детей кибербуллинг часто является продолжением буллинга в школе, уточнила эксперт.