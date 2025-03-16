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Адвокат предостерег россиян от случайного дропперства

Цыплаков: участились случаи вовлечения несовершеннолетних в схемы дропперства
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В последнее время участились случаи вовлечения граждан, в том числе несовершеннолетних, в схемы дропперства — посредничества в незаконных финансовых операциях. Адвокат, председатель коллегии адвокатов «ВМ-право» Денис Цыплаков рассказал «Известиям» 16 марта о том, как избежать участия в таких преступлениях и защитить себя и своих детей.

«Дропперство — это посредничество в незаконных финансовых операциях. Дропперы могут получать и пересылать деньги или посылки, полученные в результате мошенничества, не подозревая, что участвуют в преступной деятельности, или делают это осознанно, чтобы заработать легкие деньги», — объяснил Цыплаков.

Эксперт отметил, что в настоящее время наказания за передачу своей банковской карты другому лицу нет. Попытки привлечь к ответственности по ст. 187 УК РФ (о сбыте поддельных платежных карт или электронных носителей информации) не получили широкого применения из-за противоречий в трактовке. Однако МВД планирует урегулировать этот вопрос законодательно.

«Если на вашу карту поступили деньги, полученные мошенническим путем, и вы вернули их по просьбе отправителя, уголовная ответственность маловероятна, если не доказан умысел. Случайное вовлечение в мошенничество, например потеря карты без ее блокировки, также не влечет ответственности, если нет доказательств вашей осведомленности о преступлении. Однако если карта передается за вознаграждение и вы подозреваете, что она будет использована для незаконных операций, это может быть расценено как соучастие», — предупредил адвокат.

Особое внимание эксперт уделил защите детей, которые наиболее подвержены риску вовлечения в подобные схемы из-за своей доверчивости и нехватки знаний о финансовой грамотности. Важно не соглашаться на подозрительные предложения от незнакомых номеров. Также следует проверять информацию и обучать детей не верить всему, что они читают в интернете или слышат от незнакомцев, а также развивать у них навыки финансовой грамотности.

«Чтобы минимизировать риски, важно сочетать технические меры, например использование детских карт, с воспитательными. Обучайте детей основам финансовой безопасности, развивайте критическое мышление и поддерживайте доверительные отношения. Это поможет им избежать опасных ситуаций и сделать правильный выбор», — подытожил Цыплаков.

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В 2024 году с подобной слежкой столкнулось на 25% больше людей

В минувшем году, в декабре, в ЦБ рассказали о том, что банки в III квартале 2024 года защитили клиентов от 16,1 млн атак сетевых мошенников, не дав им украсть 4,9 трлн рублей. При этом они отчитались, что мошенникам все-таки удалось похитить в июле–сентябре 9,3 млрд рублей.

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