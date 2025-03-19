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Врач рассказал о негативном влиянии консервантов на организм человека

Врач Белоусов: частое употребление продуктов с нитратами может привести к раку
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Фото: ТАСС/Сергей Елагин
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Консерванты — это специальные добавки, которые продлевают срок годности продуктов, защищая их от бактерий и окисления. О том, как они воздействуют на организм человека при регулярном употреблении, 19 марта «Известиям» рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Евгений Белоусов.

«Некоторые консерванты способны вызывать аллергические реакции. Например, сульфиты, которые часто добавляют в вино и сухофрукты, могут спровоцировать проблемы с дыханием или кожные высыпания у людей с повышенной чувствительностью», — рассказал он.

Отдельные добавки, такие как антиоксиданты или стабилизаторы, могут негативно влиять на микрофлору кишечника. Это приводит к вздутию, дискомфорту и другим расстройствам пищеварения, добавил Белоусов.

«Долгосрочное употребление некоторых консервантов связано с развитием опасных болезней. Например, нитраты и нитриты, которые используют для сохранения мясных изделий, могут превращаться в организме в нитрозамины — вещества, повышающие риск онкологии», — сказал врач.

Также он предупредил, что некоторые консерванты могут действовать как эндокринные разрушители, вызывая гормональный сбой. По его словам, это особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями.

Среди самых вредных консервантов он выделил бензоат натрия, который встречается в газировке и соусах, в сочетании с витамином С он может образовывать бензол — опасное канцерогенное вещество.

«Калийная соль используется в различных продуктах, но ее избыток может нарушить баланс электролитов в организме. Гидрокситостеариновая кислота применяется в кондитерских изделиях и может вызывать гормональные нарушения», — добавил специалист.

Для минимизации вреда от потребления продуктов с консервантами, эксперт посоветовала отдавать предпочтение свежим и натуральным продуктам. Также она рекомендовала внимательно изучать состав на упаковке и избегать товаров с большим количеством добавок.

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14 марта тренер и нутрициолог DDX Fitness Артем Опальницкий рассказал «Известиям» о вреде цельнозернового хлеба и свежевыжатого сока. По его словам, цельнозерновой хлеб может быть сделан из генетически модифицированной пшеницы, которая может спровоцировать высыпания и повысить уровень холестерина. При изготовлении свежевыжатого сока от самих фруктов остается лишь сахар из-за уничтожения полезных пищевых волокон.

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