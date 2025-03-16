Эксперт рассказала о сроках закупки материалов для ремонта

Весна наступила достаточно рано, а это значит, что уже можно готовиться к ремонту на даче и в квартире. Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Яна Матлаш 16 марта рассказала «Известиям» о правильном планировании работ, а также о том, какие материалы стоит поторопиться приобрести.

По ее словам, ранней весной, когда спрос на инструменты и услуги мастеров еще относительно низкий, можно начать черновые работы: нанести штукатурку или шпаклевку, заменить окна и сантехнику.

«Что касается дач, ранняя весна подходит для закупки материалов и расчистки участка. К основным работам лучше приступать в апреле или мае, когда температура стабильно будет держаться выше нуля. Поздняя весна подходит для подготовки траншей под фундамент и коммуникаций, установки каркасов, заливки фундамента и кирпичной кладки», — пояснила Матлаш.

Весной стоит закупать строительные и отделочные материалы: кровельные материалы, утеплители, кирпич, пеноблоки, фанеру, а также перфораторы, дрели и шуруповерты, средства защиты и расходники. Возможно, удастся найти остатки по ценам прошлого года, подчеркнула эксперт. Она посоветовала повременить с приобретением обоев, напольного покрытия и плитки. Уже после завершения ремонта можно покупать мебель, освещение и декор, так как их цена не зависит от сезона.

«Есть несколько простых правил для планирования ремонтных работ: оцените текущее состояние квартиры или дачи: осмотрите полы и стены на наличие трещин, проверьте проводку и сантехнику, подумайте над утеплением. Определите цели и масштаб ремонта: разделите этапы на черновой и чистовой, выпишите основные задачи для подсчета предстоящих затрат», — добавила эксперт.

Она отметила, что также важно подготовить смету. Стоит закладывать на 10–20% больше для непредвиденных расходов или внезапных скачков цен, а также рассчитать сроки ремонта: учесть время высыхания материалов и последовательность этапов. Это особенно важно, если их будут выполнять разные мастера, подчеркнула Матлаш.

«В среднем можно сэкономить 20–40% от общего бюджета ремонта, если планировать покупки заранее, так как летом спрос на строительные материалы выше. Сравнивайте цены в разных онлайн-магазинах, ищите акции и скидки, чтобы сэкономить еще больше», — заключила она.

5 марта специалист по ремонту с сервиса «Профи.ру» Руслан Тихоненко рассказал «Известиям» о способах правильно организовать ремонт. Он посоветовал тщательно проверять прораба — съездить на его строящиеся объекты, оценить технические знания специалиста. Смета должна быть составлена после оценки состояния квартиры или дома, в ней стоит обратить внимание на графу «дополнительные работы», которая часто содержит много лишних пунктов, которые увеличивают общую стоимость. Так, эксперт рекомендовал не стремиться завершить ремонт за 1–2 месяца и отказываться от специалистов, которые обещают управиться в этот срок.