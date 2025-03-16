Реклама
Прямой эфир
Общество
Умер духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий
Армия
Силы ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы JDAM и 141 дрон ВСУ
Мир
Лавров в разговоре с Рубио призвал к прекращению применения силы против хуситов
Политика
Ушаков назвал призыв к перемирию попыткой дать ВСУ время на перегруппировку
Спорт
Пилот «Макларена» Норрис выиграл стартовый этап сезона «Формулы-1»
Экономика
Цены на жилье могут вырасти на 10–20% из-за расширения семейной ипотеки
Спорт
Овечкин побил рекорд Гретцки по голам за один календарный месяц
Мир
Практически весь штат «Голоса Америки» отправили в административный отпуск
Наука и техника
Экипаж Crew Dragon после стыковки перешел на борт МКС
Мир
В Иране заявили об отсутствии у США полномочий диктовать Тегерану внешнюю политику
Спорт
«Рейнджерс» обыграли «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ
Экономика
Выдачи семейной ипотеки за год выросли в полтора раза
Армия
Операторы FPV-дронов поразили технику и боевиков ВСУ на южнодонецком направлении
Политика
В МИД РФ заявили о поиске Макроном оправдания для участия в конфликте на Украине
Происшествия
Водитель трактора погиб при атаке дрона ВСУ в Брянской области
Спорт
Овечкин забил 887-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до семи шайб
Армия
Экипаж Су-34 уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в курском приграничье

Эксперт рассказала о сроках закупки материалов для ремонта

Эксперт Матлаш: ранней весной спрос на ремонтные материалы низкий
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Весна наступила достаточно рано, а это значит, что уже можно готовиться к ремонту на даче и в квартире. Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Яна Матлаш 16 марта рассказала «Известиям» о правильном планировании работ, а также о том, какие материалы стоит поторопиться приобрести.

По ее словам, ранней весной, когда спрос на инструменты и услуги мастеров еще относительно низкий, можно начать черновые работы: нанести штукатурку или шпаклевку, заменить окна и сантехнику.

«Что касается дач, ранняя весна подходит для закупки материалов и расчистки участка. К основным работам лучше приступать в апреле или мае, когда температура стабильно будет держаться выше нуля. Поздняя весна подходит для подготовки траншей под фундамент и коммуникаций, установки каркасов, заливки фундамента и кирпичной кладки», — пояснила Матлаш.

Весной стоит закупать строительные и отделочные материалы: кровельные материалы, утеплители, кирпич, пеноблоки, фанеру, а также перфораторы, дрели и шуруповерты, средства защиты и расходники. Возможно, удастся найти остатки по ценам прошлого года, подчеркнула эксперт. Она посоветовала повременить с приобретением обоев, напольного покрытия и плитки. Уже после завершения ремонта можно покупать мебель, освещение и декор, так как их цена не зависит от сезона.

Соберут на кирпичики: с жильцов перестанут взимать плату за ускорение капремонта
Региональные операторы должны будут делать обследование техсостояния дома раз в пять лет

«Есть несколько простых правил для планирования ремонтных работ: оцените текущее состояние квартиры или дачи: осмотрите полы и стены на наличие трещин, проверьте проводку и сантехнику, подумайте над утеплением. Определите цели и масштаб ремонта: разделите этапы на черновой и чистовой, выпишите основные задачи для подсчета предстоящих затрат», — добавила эксперт.

Она отметила, что также важно подготовить смету. Стоит закладывать на 10–20% больше для непредвиденных расходов или внезапных скачков цен, а также рассчитать сроки ремонта: учесть время высыхания материалов и последовательность этапов. Это особенно важно, если их будут выполнять разные мастера, подчеркнула Матлаш.

«В среднем можно сэкономить 20–40% от общего бюджета ремонта, если планировать покупки заранее, так как летом спрос на строительные материалы выше. Сравнивайте цены в разных онлайн-магазинах, ищите акции и скидки, чтобы сэкономить еще больше», — заключила она.

5 марта специалист по ремонту с сервиса «Профи.ру» Руслан Тихоненко рассказал «Известиям» о способах правильно организовать ремонт. Он посоветовал тщательно проверять прораба — съездить на его строящиеся объекты, оценить технические знания специалиста. Смета должна быть составлена после оценки состояния квартиры или дома, в ней стоит обратить внимание на графу «дополнительные работы», которая часто содержит много лишних пунктов, которые увеличивают общую стоимость. Так, эксперт рекомендовал не стремиться завершить ремонт за 1–2 месяца и отказываться от специалистов, которые обещают управиться в этот срок.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025