Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД КНДР призвали страны G7 первыми начать ядерное разоружение
Армия
Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении
Мир
В ООН призвали к сдержанности и прекращению всех военных действий в Йемене
Армия
Система «Купол Донбасса» за неделю сорвала 198 атак украинских БПЛА в ДНР
Мир
Мантуров заявил об ожидаемом увеличении поставок сельхозпродукции из РФ в Катар
Мир
Латвия приостановила работу единственного КПП с Белоруссией
Армия
Расчет БПЛА «Молния-2» уничтожил операторов FPV-дронов ВСУ в районе Часова Яра
Армия
Экипаж вертолета Ми-35М уничтожил живую силу и технику ВСУ в курском приграничье
Общество
Синоптики спрогнозировали похолодание и гололедицу в Москве 17 марта
Мир
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Эфиопии
Мир
Трамп заявил о планах провести разговор с Путиным 18 марта
Мир
Политолог назвал отстранение Кулюхина противоречием свободе прессы
Общество
В Госдуме намерены увеличить штрафы для должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ
Армия
Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили технику и живую силу ВСУ
Происшествия
В Ростовской области заявили об отражении атаки БПЛА в двух районах
Наука и техника
Самолет Superjet с российскими двигателями ПД-8 совершил первый полет
Наука и техника
Корабль Crew Dragon с космонавтом Горбуновым вернется на Землю 18 марта

Автоэксперт назвал частые причины утечки топлива

Эксперт Гоман: утечка топлива может возникнуть из-за забитого топливного фильтра
0
EN
Фото: ТАСС/Егор Алеев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Резкий характерный запах бензина в салоне авто или лужа всех цветов радуги под машиной — это признаки утечки топлива. Такая ситуация крайне серьезная и опасная. Она требует немедленного реагирования автовладельца. О том, какие к этому ведут неисправности, рассказал «Известиям» руководитель автосервиса FIT SERVICE «Павелецкая» Александр Гоман 14 марта.

По его словам, проблема с протечками топлива может возникать из-за топливного фильтра. Особенно подвержены этой «болезни» фильтры, которые находятся около бензобака. Такое расположение предусмотрено не во всех автомобилях. Из-за агрессивного воздействия внешней среды (грязи, реагентов, абразива) начинается коррозия металла, появляются мелкие сквозные дыры, из которых сочится топливо. Со временем могут подгнивать и трубки, которые ведут к фильтру. Все эти элементы находятся в районе днища автомобиля, доступ дорожной грязи к ним достаточно прост.

«Из-за забитого топливного фильтра, который необходимо своевременно менять, также могут возникать утечки. Топливный насос будет работать на усиленной мощности, давление в системе вырастет, поэтому возникнет риск протечек. Второй вариант — засорение или поломка топливного насоса. Следующая частая проблема также связана с коррозией металла. На многих автомобилях старше 10 лет установлены железные бензобаки», — отметил он.

Эксперт объяснил, что со временем из-за внешнего воздействия (дорожной грязи, высокой влажности, перепадов температур) могут перегнивать крепежные элементы, которые удерживают бензобак. Поэтому сам бак опускается, а иногда просто падает вниз, и сразу возникает существенная течь. Прогнить могут и стенки самого бака, тогда сначала топливо может сочиться, а с течением времени просто бежать. Начальную стадию можно распознать только с появлением запаха или на полноценной диагностике на СТО. Современные автомобили чаще всего идут с пластиковыми баками, поэтому проблемы с утечками в этом случае возникают реже.

Протянуть резину: шины менять рано, несмотря на мартовское потепление
К концу месяца температура опустится до отрицательных значений, предупреждают метеорологи

«Иногда бензобак попросту пробивают на дороге. Это случается во время попадания авто в большую дорожную выбоину или наезда на высокий бордюр. Следующая распространенная проблема — это нарушение герметичности бензонасоса. Чаще всего вопрос решается заменой различных прокладок, связанных с топливной рампой. Реже случаются дефекты в топливных шлангах — они могут потрескаться, давление упадет, и возникнут протечки», — добавил Гоман.

Иногда неисправности могут быть связаны с топливными форсунками, когда изнашиваются уплотнительные кольца.

При обнаружении утечки топлива важно не начинать движения. Нужно заглушить авто, если проблема проявилась в пути, и отправиться на автосервис, оптимальный вариант — на эвакуаторе.

«Утечка топлива — это опасная неисправность, при которой не рекомендуется движение на автомобиле. Любая искра, попадание топлива на горячий элемент — это высокий риск воспламенения», — пояснил он.

Ранее, 14 марта, эксперты сервиса для покупки, обслуживания и продажи авто «СберАвто» рассказали «Известиям», что при наличии базовых инструментов и навыков самостоятельный шиномонтаж может привести к неприятным последствиям. Они подчеркнули, что самостоятельно стоит менять только колеса в сборе — без опыта и оборудования правильно произвести работы по монтажу на диск сложно.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025