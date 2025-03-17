Автоэксперт назвал частые причины утечки топлива

Резкий характерный запах бензина в салоне авто или лужа всех цветов радуги под машиной — это признаки утечки топлива. Такая ситуация крайне серьезная и опасная. Она требует немедленного реагирования автовладельца. О том, какие к этому ведут неисправности, рассказал «Известиям» руководитель автосервиса FIT SERVICE «Павелецкая» Александр Гоман 14 марта.

По его словам, проблема с протечками топлива может возникать из-за топливного фильтра. Особенно подвержены этой «болезни» фильтры, которые находятся около бензобака. Такое расположение предусмотрено не во всех автомобилях. Из-за агрессивного воздействия внешней среды (грязи, реагентов, абразива) начинается коррозия металла, появляются мелкие сквозные дыры, из которых сочится топливо. Со временем могут подгнивать и трубки, которые ведут к фильтру. Все эти элементы находятся в районе днища автомобиля, доступ дорожной грязи к ним достаточно прост.

«Из-за забитого топливного фильтра, который необходимо своевременно менять, также могут возникать утечки. Топливный насос будет работать на усиленной мощности, давление в системе вырастет, поэтому возникнет риск протечек. Второй вариант — засорение или поломка топливного насоса. Следующая частая проблема также связана с коррозией металла. На многих автомобилях старше 10 лет установлены железные бензобаки», — отметил он.

Эксперт объяснил, что со временем из-за внешнего воздействия (дорожной грязи, высокой влажности, перепадов температур) могут перегнивать крепежные элементы, которые удерживают бензобак. Поэтому сам бак опускается, а иногда просто падает вниз, и сразу возникает существенная течь. Прогнить могут и стенки самого бака, тогда сначала топливо может сочиться, а с течением времени просто бежать. Начальную стадию можно распознать только с появлением запаха или на полноценной диагностике на СТО. Современные автомобили чаще всего идут с пластиковыми баками, поэтому проблемы с утечками в этом случае возникают реже.

«Иногда бензобак попросту пробивают на дороге. Это случается во время попадания авто в большую дорожную выбоину или наезда на высокий бордюр. Следующая распространенная проблема — это нарушение герметичности бензонасоса. Чаще всего вопрос решается заменой различных прокладок, связанных с топливной рампой. Реже случаются дефекты в топливных шлангах — они могут потрескаться, давление упадет, и возникнут протечки», — добавил Гоман.

Иногда неисправности могут быть связаны с топливными форсунками, когда изнашиваются уплотнительные кольца.

При обнаружении утечки топлива важно не начинать движения. Нужно заглушить авто, если проблема проявилась в пути, и отправиться на автосервис, оптимальный вариант — на эвакуаторе.

«Утечка топлива — это опасная неисправность, при которой не рекомендуется движение на автомобиле. Любая искра, попадание топлива на горячий элемент — это высокий риск воспламенения», — пояснил он.

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