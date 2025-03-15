Эксперт рассказала о недостатках закрытых паевых инвестиционных фондов

Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы) остаются одним из самых дискуссионных инструментов для вложения средств. Несмотря на их потенциальную доходность, эксперты предупреждают о ряде существенных недостатков, которые могут отпугнуть инвесторов. Об этом рассказала «Известиям» 15 марта вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.

ЗПИФы, как и другие паевые фонды, объединяют средства инвесторов для вложения в различные активы: акции, облигации, недвижимость и др. Однако в отличие от открытых ПИФов, где паи можно купить или погасить в любой рабочий день, закрытые фонды предполагают покупку паев только в момент формирования фонда. Это делает их менее гибкими и доступными для широкого круга инвесторов.

Одним из главных недостатков ЗПИФов является их долгосрочный характер. Сроки работы таких фондов обычно составляют от 3 до 15 лет, и досрочно погасить паи можно лишь в исключительных случаях. Например, если инвестор не согласен с решением общего собрания пайщиков о смене стратегии или управляющей компании. Однако даже такая возможность должна быть заранее прописана в правилах фонда.

Еще одной проблемой является низкая ликвидность паев. В отличие от биржевых фондов, где паи можно быстро продать на рынке, в ЗПИФах инвестору придется самостоятельно искать покупателя, если правила фонда допускают такую возможность. Это может привести к сложностям в реализации паев по приемлемой цене.

Кроме того, ЗПИФы предполагают высокий порог входа. Минимальная сумма для инвестирования в такие фонды часто начинается от 100 тыс. рублей, а многие управляющие компании устанавливают минимальный взнос в несколько миллионов рублей. Это делает ЗПИФы недоступными для большинства частных инвесторов.

Эксперт также отметил, что ЗПИФы относятся к высокорисковым инструментам. Они часто вкладывают средства в менее ликвидные и более волатильные активы, что может принести как высокий доход, так и значительные убытки. По этой причине большинство ЗПИФов доступны только квалифицированным инвесторам, которые имеют достаточный опыт и понимание рисков.

«Инвесторам следует тщательно оценивать свои финансовые возможности и готовность к долгосрочным вложениям, прежде чем рассматривать ЗПИФы как часть своего инвестиционного портфеля», — подытожила Веретенникова.

Информация в материале не является инвестиционной рекомендацией.

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