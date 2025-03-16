Врач рассказала о признаках и профилактике дислексии у детей

У людей, страдающих дислексией, есть сложности с чтением и письмом: им трудно научиться читать и писать, а также делать это бегло, без ошибок. По разным данным, дислексия есть у 10–20% людей в мире, рассказала 16 марта «Известиям» логопед детской клиники «Фэнтези» Анна Левин.

«Обычно родители и учителя начинают подозревать дислексию у ребенка примерно во втором классе школы. Они замечают, что ребенок не успевает за школьной программой, потому что всё еще читает по слогам, не понимает текста, пишет «как курица лапой» или даже в зеркальном отображении. Но симптомы дислексии можно выявить раньше — в 5–6 лет», — сказала она.

По словам Левин, уже в этом возрасте логопед может диагностировать нарушение формирования письма и чтения у ребенка по определенным признакам.

«К ним относится, например, неумение показать, где право, лево, верх и низ, непонимание, что такое первый и последний. Также ребенок может неправильно употреблять предлоги, указывающие на положение предмета, и у него могут быть плохо развиты координация и мелкая моторика», — рассказала специалист.

Профилактика дислексии — это прежде всего своевременная диагностика, подчеркнула она. По ее словам, она должна проводиться за год до поступления в школу в обязательном порядке.

10 марта профессор, д.м.н., директор Российской детской клинической больницы Минздрава РФ, главный внештатный специалист, детский эндокринолог по ЦФО Минздрава России Елена Петряйкина рассказала «Известиям» о правилах соблюдения Великого поста детьми. Ограничения для них не должны быть жесткими, отметила она. Важно включить в рацион ребенка в этот период продукты, богатые растительным белком, — чечевицу, горох, фасоль, орехи, добавила эксперт.