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Командир «Ахмата» рассказал о бегстве боевиков ВСУ из Курской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) бегут из Курской области. Об этом 12 марта «Известиям» сообщил командир подразделения спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

«В данный момент они (боевики ВСУ. — Ред.) в основном бегут. Огрызаться — это безысходность, потому что назад не уйти, во фланг — не уйти, помощи не дождаться. Кто-то пытается огрызаться, стоит до последнего. Количество пленных идет на сотни. Много кто сдается», — подчеркнул командир подразделения спецназа «Ахмат».

Аид также рассказал, что российские бойцы готовы продолжать двигаться вперед для создания санитарной зоны. Сейчас всё еще существуют рычаги сопротивления, однако противника «сносят». Командир также предложил, что через несколько дней операцию могут закончить.

По его словам, украинские боевики сразу же после вторжения запустили в Судже бетонные заводы. Российские военнослужащие не осуществляли штурма, так как оборону противника удалось разрушить изнутри. На данный момент украинские боевики оставляют технику. За предыдущие годы еще не было подобного молниеносного продвижения на фронте, добавил Аид.

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10 марта сообщалось о проведении операции в Курской области по внедрению военных РФ в глубину обороны ВСУ у города Суджи. Для этого они преодолели около 15 км трубопровода.

В операции участвовали бойцы сводного штурмого отряда, который сформировали из бойцов 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ, 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда «Ахмат», добровольцев штурмовой бригады «Ветераны».

Действия штурмовиков поспособствовали прорыву обороны ВСУ и нарушению системы управления обороной украинской армии по всей линии боевого соприкосновения с противником в регионе. Благодаря этому удалось освободить свыше восьми населенных пунктов. В результате бойцы ВС РФ подняли российский флаг у администрации Суджи.

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