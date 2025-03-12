Моряки FESCO спасли кота из запертого контейнера на шедшем из Стамбула судне

Моряки российской транспортной компании FESCO спасли кота из запертого грузового контейнера на судне, шедшем из Стамбула в Новороссийск. Об этом 12 марта сообщил «Известиям» перевозчик.

Неизвестно, как животное оказалось на борту, — контейнеры поступают на судно закрытыми. Экипаж обнаружил кота уже в пути, когда услышал мяуканье во время планового обхода.

«Вскрывать контейнеры категорически запрещено, поэтому незадачливого путешественника во время всего рейса экипажу судна пришлось кормить через узкую щель и поить с помощью трубочки», — рассказали в FESCO.

Кота освободили при разгрузке в Новороссийске. Сейчас животное живет в порту под опекой сотрудников компании, при этом перевозчик отметил, что, согласно таможенным нормам, нахождение питомца в России считается нелегальным. Работники FESCO хотят отдать кота в добрые руки, но компания опасается, что ему грозит «депортация» в Турцию.

Судебный юрист Илья Васильчук в свою очередь рассказал «Известиям», что по российским законам кошки являются имуществом. По этой причине их нельзя депортировать в страну происхождения — кота обязаны передать в приют, где его сможет забрать новый хозяин.

Если же объявится изначальный владелец животного, то питомца должны вернуть, при этом FESCO сможет рассчитывать на денежную компенсацию.

Ранее, в январе, в Нижнем Новгороде спасли собаку, больше недели просидевшую в трубе. Животное спряталось в трубопроводе, испугавшись салютов. О застрявшем питомце властям сообщили местные жители.