Американист назвал причины согласия Украины на прекращение огня

Украина согласилась на прекращение огня в конфликте с Россией из-за решения президента США Дональда Трампа приостановить поставки военной помощи. Об этом американист и политический аналитик, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский заявил в среду, 12 марта.

«Наиболее сильными и реальными аргументами стало прекращение военной и разведывательной помощи. Именно это убедило [президента Украины] Владимира Зеленского поменять позицию», — сказал он в интервью Lenta.Ru.

Он объяснил согласие украинских властей по итогам переговоров с Соединенными Штатами на временное перемирие в конфликте с Россией.

На их позицию повлияло давление со стороны Белого дома, включая публичные выступления Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио, считает эксперт.

Встреча украинской и американской делегаций в Джидде прошла днем ранее. На ней Киев выразил готовность заключить 30-дневное перемирие с РФ, пишет Pravda.Ru.

В тот же день президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен получить согласие российского лидера Владимира Путина на прекращение огня на Украине, передает ИА Регнум. Он подчеркнул, что собирается провести разговор с президентом РФ на этой неделе. По словам Трампа, представители стран в ближайшие несколько суток встретятся для обсуждения украинского конфликта, сообщает 360.ru.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в ближайшее время у России запланированы контакты с представителями США, на которых Москва рассчитывает получить информацию о встрече в Джидде.