Чиновника в Дагестане задержали по делу о превышении должностных полномочий
Следственное управление МВД по Дагестану возбудило уголовное дело в отношении директора муниципального автономного учреждения «Горсервис» по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе МВД по республике.
В ходе расследования было установлено, что с февраля 2021 года по май 2023 года подозреваемый по предварительному сговору с сотрудниками администрации Дербента осуществлял незаконную транспортировку твердых коммунальных отходов (ТКО), которые образовались на территории города, на несанкционированную свалку.
По правилам обращения с ТКО, утвержденными приказами министерства природных ресурсов и экологии Дагестана, учреждение должно было перевозить отходы на лицензированный полигон «Грин-Тау», расположенный в районе горы Пушкин-Тау города Избербаш. Там же в дальнейшем должна была проводиться обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение.
По данным следствия, своими действиями подозреваемый нанес государству ущерб на общую сумму более 9 млрд рублей.
«В ходе обысков изъяты документация и денежные средства, в том числе и в иностранной валюте. В настоящий момент фигурант задержан, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения», — говорится в сообщении.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»).
Ранее, 11 марта, суд в Дагестане приговорил главного архитектора администрации Хасавюртовского района Р.Э. Арсаева к трем годам условного срока по делу о превышении должностных полномочий. По данным пресс-службы управления ФСБ России по республике, он, пользуясь своим служебным положением, незаконно подписал разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию коммерческого здания на земельном участке сельскохозяйственного назначения.