Совкомбанк запустил программу кредитования на корейские автомобили KGM

Реклама. ПАО «Совкомбанк». ИНН 4401116480, Лицензия №963 от 05.12.2014 г. Токен: 2VfnxxXy3x4

Совкомбанк и эксклюзивный дистрибьютор автомобилей корейского бренда KGM (бывший SsangYong) «РЭКС Моторс» запускают специальную программу кредитования для покупателей популярных моделей Rexton, Torres, Korando и Tivoli. Одно из ключевых преимуществ — субсидированные кредиты с минимальными процентными ставками от 0,01%, первоначальный взнос от 0% и срок кредитования до 84 месяцев, рассказали в пресс-службе финансовой организации.

Ставка 0,01% будет доступна покупателям при сроке кредитования до 36 месяцев.

Как отметил управляющий директор Совкомбанка Артем Языков, возвращение в Россию корейского бренда — не только возможность для клиентов приобрести известные качеством и надежностью автомобили, но и новый виток развития отечественного автомобильного рынка.

«Мы рады стать частью этого важного события. Уверены, что новая финансовая программа станет отличным решением для тех, кто стремится сделать покупку автомобиля максимально выгодной», — отметил он.

Генеральный директор «РЭКС Моторс» Виталий Осипов добавил, что KGM предлагает российским покупателям понятные и проверенные временем автомобили.

«Мы хотим вернуть покупателя корейского автомобиля в привычную среду покупки и обслуживания. И наличие специального кредита — один из таких шагов. Верим, что благодаря программе более широкий круг людей сможет рассматривать для себя к покупке надежные корейские автомобили, на которые распространяется 5 лет честной гарантии», — пояснил он.

Программа кредитования от Совкомбанка распространяется на все новые машины, реализуемые официальными дилерскими центрами KGM. Максимальная сумма кредита по данному предложению составляет 9 млн рублей, срок выплат — до 7 лет. При оформлении кредитного договора требуется только паспорт. Решение о предоставлении кредита принимается в течение часа.