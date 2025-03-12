Реклама
Прямой эфир
Общество
После удара ВСУ по заводу в Курской области возбуждено уголовное дело о теракте
Армия
Средства ПВО сбили 21 беспилотник ВСУ над четырьмя регионами РФ и Черным морем
Мир
Кандидат в президенты Румынии заявила о конце демократии в стране
Мир
Рубио рассказал об обсуждении территориальных уступок с Киевом
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Днепроэнергия и Новомарково в ДНР
Политика
Песков призвал не забегать вперед по теме перемирия на Украине
Общество
В Москве обновлен суточный рекорд тепла 23-летней давности
Мир
Прокуратура БиГ постановила задержать президента Республики Сербской Додика
Экономика
ЦБ направил правительству предложения по регулированию инвестиций в криптовалюты
Армия
ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Курской области
Мир
Еврокомиссия анонсировала пакет контрмер в отношении американских товаров
Происшествия
Пожар произошел в здании Центрального детского магазина на Лубянке в Москве
Мир
СК возбудил уголовное дело о теракте по факту преступлений ВФУ в Черкасском Поречном
Мир
Суд в Грузии приговорил Саакашвили к девяти годам заключения по делу о растрате
Общество
Суд отправил под домашний арест ранившего ножом одноклассников подростка
Спорт
Овечкин обошел обладателя Кубка Стэнли Гилмора и занял 28-е место по играм в НХЛ
Мир
В США указали на подрывную деятельность ЦРУ

Суд отправил под домашний арест ранившего ножом одноклассников подростка

0
EN
Фото: пресс-служба СК РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Суд в Нижнем Новгороде принял решение отправить под домашний арест подростка, подозреваемого в нанесении ножевых ранений одноклассникам. Об этом 12 марта сообщает городская прокуратура в Telegram-канале.

«Сормовский районный суд города Нижний Новгород с учетом позиции прокуратуры избрал подростку, подозреваемому в нанесении ножевых ранений учащимся образовательного учреждения, меру пресечения в виде домашнего ареста», — сказано в заявлении.

Уточняется, что срок домашнего ареста составит два месяца.

«Его пинали и роняли»: как травля в школе на Урале обернулась уголовным делом
Педагогов учебного заведения заподозрили в халатности

Нападение на учащихся в нижегородской школе произошло 11 марта. В результате происшествия двое восьмиклассников были госпитализированы, однако их жизни ничего не угрожает. Прокуратура сообщила, что проведет проверку в учебном заведении и даст оценку, как в нем проводится профилактика правонарушений.

В тот же день Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на школьников. По данным следствия, между учениками восьмого класса произошел конфликт, во время которого один из них нанес сверстникам ранения. Подозреваемый задержан, сейчас с ним проводятся следственные действия.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025