Суд отправил под домашний арест ранившего ножом одноклассников подростка

Суд в Нижнем Новгороде принял решение отправить под домашний арест подростка, подозреваемого в нанесении ножевых ранений одноклассникам. Об этом 12 марта сообщает городская прокуратура в Telegram-канале.

«Сормовский районный суд города Нижний Новгород с учетом позиции прокуратуры избрал подростку, подозреваемому в нанесении ножевых ранений учащимся образовательного учреждения, меру пресечения в виде домашнего ареста», — сказано в заявлении.

Уточняется, что срок домашнего ареста составит два месяца.

Нападение на учащихся в нижегородской школе произошло 11 марта. В результате происшествия двое восьмиклассников были госпитализированы, однако их жизни ничего не угрожает. Прокуратура сообщила, что проведет проверку в учебном заведении и даст оценку, как в нем проводится профилактика правонарушений.

В тот же день Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на школьников. По данным следствия, между учениками восьмого класса произошел конфликт, во время которого один из них нанес сверстникам ранения. Подозреваемый задержан, сейчас с ним проводятся следственные действия.