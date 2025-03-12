После удара ВСУ по заводу в Курской области возбуждено уголовное дело о теракте
Уголовное дело о теракте против мирного населения возбудили после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) комбикормовского завода в Курской области, в результате которого четыре человека погибли и двое пострадали. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.
«Возбуждено уголовное дело по факту совершения украинскими боевиками террористического акта против мирного населения Курской области (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — говорится в Telegram-канале.
В ходе предварительного следствия установят и привлекут к ответственности представителей украинской армии, которые причастны к данному преступлению.
ВСУ совершили атаку на комбикормовый завод днем 12 марта.
Украинская армия 10 марта нанесла удар по торговому центру в слободе Белой Беловского района Курской области. В результате атаки погибли пять человек: две женщины, два мужчины и 18-летний юноша. Ранения получили девять человек, четырех из них прооперировали, включая двух подростков. У большей части пострадавших диагностированы осколочные ранения и переломы.