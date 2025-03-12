Мишустин положительно оценил новые требования к рекламе займов

Новые требования к рекламе займов сделают отношения между банками и клиентами открытыми и прозрачными. Об этом 12 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках встречи с депутатами фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

«Более жесткие требования теперь установлены и при рекламе займов. Людей обязаны предупреждать обо всех условиях при заключении договора. Рассчитываем, что это сделает отношения между банками и потребителями их услуг открытыми и прозрачными», — сказал Мишустин.

Он также положительно оценил совместную работу правительства и фракции по корректировке законодательства о банках и о страховании. По его словам, в 2024 году был принят большой пакет поправок в действующие нормативные акты по кредитованию.

1 марта в России на сайте «Госуслуги» заработал сервис по самозапрету на выдачу кредитов и займов. У тех, кто подал такое заявление, в кредитной истории появляется специальная отметка, при наличии которой банки и микрофинансовые организации должны отказать человеку в случае заявки на кредитование. При этом самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные кредиты и автокредиты.