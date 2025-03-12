Экс-разведчики Канады заявили о риске дестабилизации страны Трампом

Бывшие сотрудники Канадской службы разведки и безопасности (CSIS) (внесена в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ) заявили, что президент США Дональд Трамп может попытаться дестабилизировать ситуацию в Канаде через социальные сети и финансовую поддержку сторонников присоединения страны к США. Об этом 12 марта сообщает телеканал CBC, со ссылкой на экс-разведчиков.

По их словам, основным инструментом воздействия Вашингтона станут не традиционные спецслужбы, а социальные сети, такие как X (бывш. Twitter), принадлежащая предпринимателю, главе департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илону Маску.

«Я бы рассматривал мистера Маска как проблему», — сказал экс-глава CSIS Уорд Элкок, который управлял ведомством в течение 10 лет.

Также Элкок выразил опасения, что изменения в американском разведсообществе при Трампе могут привести к росту угроз для Канады.

Другой бывший разведчик Дик Фадден, который также возглавлял CSIS, отметил, что если лидер США действительно пытается изменить политические взгляды в Канаде, то это можно расценивать как иностранное вмешательство.

Ранее, 2 февраля, Трамп заявил, что, если Канада хочет добиться снижения налогов и не уплачивать таможенные пошлины, она должна войти в состав США в качестве 51-го штата. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 7 февраля назвал реальной угрозу Трампа сделать Канаду 51-м штатом. По его словам, американский президент не шутит, когда заявляет о входе Канады в состав США, поскольку он желает получить доступ к полезным ископаемым страны.