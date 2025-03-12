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Суд заочно приговорил американского наменика ВСУ к 23 годам заключения

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Фото: t.me/sledcom_press
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Суд заочно приговорил к 23 годам лишения свободы американского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберта Вертмана за совершение террористического акта на территории Курской области. Об этом 12 марта сообщил Следственный комитет России (СК РФ).

Установлено, что Вертман участвовал в конфликте за денежное вознаграждение. В сентябре 2024 года он в составе подразделений ВСУ вторгся на территорию Курской области и совершил преступления против гражданского населения.

«По ходатайству следователя Вертману заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск», — указано в Telegram-канале ведомства.

Согласно информации СК РФ, Вертману назначен срок в 23 года лишения свободы, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 1,6 млн рублей.

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В этот же день суд приговорил литовского наемника ВСУ Шарунаса Ясюкевичюса к 23 годам лишения свободы за вторжение в Курскую область и участие в боевых действиях. Установлено, что он угрожал местным жителям, а также обстреливал российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

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