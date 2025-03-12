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Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира «Мастерс» в Индиан-Уэллсе

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Фото: REUTERS/Rula Rouhana
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, обыграв представителя США, 11-ю ракетку мира Томми Пола. Встреча состоялась 12 марта и завершилась со счетом 6:4, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Медведев отметился пятью брейк-пойнтами из шести возможных, а также выполнил восемь подач навылет.

«Я доволен своей игрой. Здесь непросто играть. Даже когда он совершил камбэк в первом сете, я подумал: «Попробуй поднажать, попробуй пройти дальше». И мне удалось повысить свой уровень во время игры. Я очень рад этому», — приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

Следующая встреча Медведева пройдет с французским игроком Артюром Фисом 13 марта.

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Ранее в этот день российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе, обыграв спортсменку из Казахстана Елену Рыбакину. Матч закончился со счетом 6:1, 6:2 в пользу Андреевой.

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