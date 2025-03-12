Reuters cообщило о возможном введении Канадой новых ответных пошлин для США

Канада объявит в среду, 12 марта, о введении ответных для США пошлин в размере 29,8 млрд канадских долларов ($20,5 млрд), передает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника.

В материале сказано, что Канада является крупнейшим иностранным поставщиком стали и алюминия в США.

Накануне президент США Дональд Трамп поручил повысить импортные пошлины на канадские сталь и алюминий до 50%, не исключив при этом новых ограничений. Свое решение он охарактеризовал как реакцию на 25-процентное повышение цен на электричество, которое ввела канадская провинция Онтарио для трех американских штатов.

Однако в этот же день после переговоров с министром торговли США премьер-министр Онтарио Даг Форд сообщил о приостановке надбавки. Позже советник Трампа Питер Наварро сообщил о приостановке повышения до 50% пошлин для Канады.