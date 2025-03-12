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Аналитик рассказала о ценах на недвижимость весной в России

Аналитик Чегодаева: цены на недвижимость весной не изменятся
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Цены на недвижимость в России весной, скорее всего, не изменятся серьезно. Об этом руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева заявила в среду, 12 марта.

По словам специалиста, рынок всё еще нащупывает равновесное состояние.

«Февраль показал достаточно серьезный прогресс на рынке новостроек по отношению к январю. Он отыграл падение января практически на 28% и показал рост на 51% по сравнению с уровнем февраля 2024 года. Также до 48,8% выросла доля ипотечных сделок», — рассказала аналитик в разговоре с Lenta.Ru.

Чегодаева добавила, что многие застройщики предлагают несколько вариантов семейной ипотеки, что приводит к росту продаж.

Эксперт считает, что весной на рост продаж недвижимости будут влиять два фактора — разнообразие ипотечных программ от застройщиков, а также возможность рассрочки. По оценке Чегодаевой, динамика цен будет крайне незначительной, потому что рынок пока нащупывает равновесное состояние, в котором выгодны и покупка, и продажа жилья.

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В свою очередь эксперт в сфере недвижимости Владимир Шмелев рассказал в беседе с сайтом aif.ru, что уже в нынешнем году россияне могут выставить на продажу внушительное количество жилья, купленного в прежние годы в рассрочку. Если ставки по кредитам по-прежнему будут высокими и произойдет затоваривание, то цены могут пойти вниз, считает он.

Ранее в этот день «Известия» писали со ссылкой на данные риелторской и консалтинговой компании «Метриум», что средневзвешенная цена 1 кв. м на первичном рынке массового сегмента Москвы в феврале составила 343 090 рублей. За месяц она выросла на 1,3%, за год — на 7,7%.

По информации аналитиков, в последний зимний месяц на рынке новостроек массового сегмента экспонировалось 19,1 тыс. лотов в проектах, где 17,5 тыс. — квартиры и 1,6 тыс. — апартаменты. Было заключено 2,8 тыс. договоров долевого участия (+31,4% за месяц, +68,8% за год).

6 марта Pravda.Ru писала о том, какое жилье выбрать — новостройку или вторичку. Отмечается, что при выборе недвижимости важно учесть множество факторов.

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