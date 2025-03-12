Реклама
Прямой эфир
Общество
После удара ВСУ по заводу в Курской области возбуждено уголовное дело о теракте
Армия
Средства ПВО сбили 21 беспилотник ВСУ над четырьмя регионами РФ и Черным морем
Мир
Кандидат в президенты Румынии заявила о конце демократии в стране
Мир
Рубио рассказал об обсуждении территориальных уступок с Киевом
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Днепроэнергия и Новомарково в ДНР
Политика
Песков призвал не забегать вперед по теме перемирия на Украине
Общество
В Москве обновлен суточный рекорд тепла 23-летней давности
Мир
Прокуратура БиГ постановила задержать президента Республики Сербской Додика
Экономика
ЦБ направил правительству предложения по регулированию инвестиций в криптовалюты
Армия
ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Курской области
Мир
Еврокомиссия анонсировала пакет контрмер в отношении американских товаров
Происшествия
Пожар произошел в здании Центрального детского магазина на Лубянке в Москве
Мир
СК возбудил уголовное дело о теракте по факту преступлений ВФУ в Черкасском Поречном
Мир
Суд в Грузии приговорил Саакашвили к девяти годам заключения по делу о растрате
Общество
Суд отправил под домашний арест ранившего ножом одноклассников подростка
Спорт
Овечкин обошел обладателя Кубка Стэнли Гилмора и занял 28-е место по играм в НХЛ
Мир
В США указали на подрывную деятельность ЦРУ
Сюжет:

Рубио рассказал об обсуждении территориальных уступок с Киевом

Госсекретарь США Рубио: Вашингтон обсуждал с Киевом территориальные уступки
0
EN
Фото: REUTERS/SAUL LOEB
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Американская делегация обсуждала с представителями Украины территориальные уступки во время переговоров в Саудовской Аравии. Об этом 12 марта заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в аэропорту в Ирландии, которая транслировалась на YouTube-канале Fox News.

«Основная часть нашей беседы <...> была о тех пунктах, которые должны быть в повестке [мирных] переговоров, когда те состоятся», — сказал он.

Комментируя возможный процесс урегулирования конфликта, госсекретарь также обратил внимание роль на Европы в нем. По его словам, вопросы о санкциях Европейского союза против России и замороженных активах РФ станут частью будущих мирных переговоров.

Помимо этого, Рубио прокомментировал сообщения СМИ о возможном визите спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа в Россию. Госсекретарь не стал подтверждать эту информацию, однако заявил, что Вашингтон планирует связаться с Москвой по вопросу о возможном перемирии.

«Мы с нетерпением ждем ответа России и решительно ее призываем рассмотреть вопрос прекращения всех боевых действий», — подчеркнул глава Госдепа.

В принудительной разрядке: к чему США склонили Украину в Джидде
Киев соглашается на урегулирование конфликта и демонстрирует «готовность к миру» ударами по российской территории

Встреча украинской и американской делегаций в Джидде прошла днем ранее. На ней Киев выразил готовность заключить 30-дневное перемирие с РФ.

В тот же день президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен получить согласие российского лидера Владимира Путина на прекращение огня на Украине. Он подчеркнул, что собирается провести разговор с президентом РФ на этой неделе. По словам Трампа, представители стран в ближайшие несколько суток встретятся для обсуждения украинского конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в ближайшее время у России запланированы контакты с представителями США, на которых Москва рассчитывает получить информацию о встрече в Джидде.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025