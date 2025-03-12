Рубио рассказал об обсуждении территориальных уступок с Киевом

Американская делегация обсуждала с представителями Украины территориальные уступки во время переговоров в Саудовской Аравии. Об этом 12 марта заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в аэропорту в Ирландии, которая транслировалась на YouTube-канале Fox News.

«Основная часть нашей беседы <...> была о тех пунктах, которые должны быть в повестке [мирных] переговоров, когда те состоятся», — сказал он.

Комментируя возможный процесс урегулирования конфликта, госсекретарь также обратил внимание роль на Европы в нем. По его словам, вопросы о санкциях Европейского союза против России и замороженных активах РФ станут частью будущих мирных переговоров.

Помимо этого, Рубио прокомментировал сообщения СМИ о возможном визите спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа в Россию. Госсекретарь не стал подтверждать эту информацию, однако заявил, что Вашингтон планирует связаться с Москвой по вопросу о возможном перемирии.

«Мы с нетерпением ждем ответа России и решительно ее призываем рассмотреть вопрос прекращения всех боевых действий», — подчеркнул глава Госдепа.

Встреча украинской и американской делегаций в Джидде прошла днем ранее. На ней Киев выразил готовность заключить 30-дневное перемирие с РФ.

В тот же день президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен получить согласие российского лидера Владимира Путина на прекращение огня на Украине. Он подчеркнул, что собирается провести разговор с президентом РФ на этой неделе. По словам Трампа, представители стран в ближайшие несколько суток встретятся для обсуждения украинского конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в ближайшее время у России запланированы контакты с представителями США, на которых Москва рассчитывает получить информацию о встрече в Джидде.