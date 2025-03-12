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В Бразилии возмутились вырубкой лесов для строительства дороги к саммиту по климату

Би-би-си: в Бразилии вырубают леса Амазонки ради дороги к саммиту по климату
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Фото: AP/Leo Correa
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Бразильские власти вырубают тропические леса Амазонки ради строительства четырехполостного шоссе к месту проведения климатического саммита COP30, сообщает 12 марта телеканал «Би-би-си».

Отмечается, что главная цель проекта по вырубке лесов — разгрузить транспортную систему города Белен. Он собирается принять на климатической конференции в ноябре 2025 года более 50 тыс. человек, включая мировых лидеров.

Амазонка играет жизненно важную роль в поглощении углерода и обеспечении биоразнообразия, и многие считают, что подобная вырубка лесов противоречит самой цели климатического саммита, сказано в материале.

В то время как местные власти расхваливают характеристики будущего шоссе, местные жители и экоактивисты возмущены его негативным воздействием на окружающую среду.

«Наш урожай уже срубили. У нас больше нет дохода, чтобы содержать семью», — приводит телеканал слова одного из жителей, живущих неподалеку от места, где будет построена дорога.

Отмечается, что он не получил от правительства никакой компенсации и пока полагается на сбережения.

Дорога оставляет два разобщенных участка охраняемого леса. Ученые обеспокоены тем, что это разрушит экосистему и нарушит перемещение диких животных, следует из публикации.

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Конференция ООН по вопросам изменения климата, или Климатический саммит, проходит ежегодно. В ней участвуют страны — участницы Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на полях COP29 назвал 2024 год самым жарким в истории и обратил внимание, что мир сталкивается с различными погодными катастрофами, и поэтому страны должны сотрудничать, чтобы бороться с изменением климата.

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