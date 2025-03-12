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В Красноярске задержали обналичивших 250 млн рублей пятерых человек

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Фото: t.me/krksledkom
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Правоохранители в Красноярске задержали пятерых человек, зарегистрировавших на подставных лиц фиктивные компании и обналичивших через них более 250 млн рублей. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России в Telegram.

«Всего участниками организованной группы создано и зарегистрировано на подставных лиц не менее 50 фирм, с использованием которых в безналичный оборот незаконно выведено более 250 млн рублей, что позволило подозреваемым извлечь доход не менее 25 млн рублей. Кроме того, фигуранты организовали незаконный вычет по НДС для коммерческих структур Красноярского края на сумму более 400 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Как установило следствие, задержанные с 2022 года осуществляли незаконную деятельность по выводу безналичных средств в наличный оборот. Используя доступ к счетам фиктивных фирм, они под видом сделок обналичивали принадлежавшие предпринимателям деньги за вознаграждение в размере не менее 10% от суммы.

Возбуждено уголовное дело, в настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. По месту жительства фигурантов провели обыски, изъята необходимая документация, а также личные автомобили, деньги и ювелирные изделия.

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Ранее в этот день сообщалось, что генерального директора одного из предприятий дорожного хозяйства Запорожской области задержали по подозрению в крупном хищении. Общая сумма ущерба превысила 13 млн рублей. На данный момент устанавливаются детали произошедшего.

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