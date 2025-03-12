Востоковед связал возобновление атак хуситов в Красном море с давлением США на Иран

Йеменские хуситы возобновили атаки в Красном и Аравийском морях на суда, связанные с Израилем, в качестве ответа на меры США по давлению на Иран. Тегеран, действуя через хуситов, показывает Вашингтону, что может создавать трудности для его партнера — Израиля. Таким мнением с «Известиями» 12 марта поделился эксперт Института Ближнего Востока, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов.

«Следует это не в контексте Газы рассматривать, а через попытку нажима [президента США Дональда] Трампа на Иран. Это сигнал со стороны Ирана, что если его интересы в вопросе ядерной программы не будут учитываться, то у Тегерана тоже есть рычаги давления, воздействия на ближайшего союзника, то есть на Израиль», — сообщил он.

По словам собеседника издания, действия хуситов не повлияют на политику Трампа: у него сейчас есть более приоритетные вопросы, требующие решения. Однако, считает эксперт, США могут демонстративно наносить удары по силам хуситов, чтобы продемонстрировать, что Израиль без защиты не останется.

«Возможно, Трамп сделает шаг назад, он же миллиардер, будет оценивать выгоду. Своими действиями хуситы не способны нанести сокрушительный удар израильской экономике, поэтому это не та проблема, которая волнует Трампа в первую очередь. Скажем так, он не будет пока педалировать эту ситуацию, не будет устраивать масштабные бомбардировки, как это было при [экс-президенте США Джо] Байдене. <...> По мере разгребания «байденовских конюшен», которые остались ему в наследство, Трамп займется и Ираном, и хуситами», — заключил Балмасов.

До этого, 4 февраля, Трамп подписал меморандум о национальной безопасности, который, по его словам, оказывает «максимальное давление» на ядерную программу Ирана. Он отметил, что Вашингтон не может позволить Тегерану иметь ядерное оружие и создавать его.

Представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани, в свою очередь, 12 февраля заявила, что Тегеран отказывается от переговоров с Вашингтоном, поскольку США не понимают язык дипломатии. По ее словам, «максимальное давление» со стороны Штатов не способствует переговорам.