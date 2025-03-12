Украина, на самом деле, заинтересована в продолжении боевых действий, заявил «Известиям» посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Недавняя атака беспилотниками ставит под сомнение их стремление в мирному урегулированию.

«Они так «хотят мира», что отправили несколько сотен беспилотников в нашу сторону. В этом всём и демонстрируется подход Киева. Украина заинтересована исключительно в продолжении кровопролития, а к миру ее нужно только принуждать», — подчеркнул Мирошник.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры США и Украины. Киев заявил, что согласен на 30-дневное перемирие. Однако это вряд ли выполнимо: российская сторона неоднократно заявляла, что нужен долгосрочный полноценный мир, а не временное прекращения огня.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В принудительной разрядке: к чему США склонили Украину в Джидде