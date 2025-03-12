Экс-супруг блогера Лерчек обжаловал свой домашний арест

Бывший супруг блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Артем обжаловал свой домашний арест по делу о выводе из России более 250 млн рублей. Информация об этом 12 марта появилась на сайте судов общей юрисдикции.

Согласно карточке дела, судебное заседание назначено на 17 марта.

Троицкий районный суд 22 января продлил домашний арест Артему до 26 марта. На заседании фигурант просил смягчить меру пресечения на запрет определенных действий. Тогда же суд на тот же срок продлил домашний арест самой Лерчек.

Уголовное дело в отношении Чекалиных возбудили 2 октября прошлого года. Бывших мужа и жену, а также их сообщника заподозрили в незаконном выводе из России в Дубай более 250 млн рублей с использованием поддельных документов (ст. 193.1 УК РФ). По данным источника «Известий», ущерб от преступления блогеров мог превышать 500 млн рублей.

Чекалиных отправили под домашний арест 4 октября вместе с их бизнес-партнером Романом Вишняковым. Позже, 25 ноября, Троицкий суд Москвы продлил домашний арест экс-супругам, которые обвиняются в незаконном выводе средств за рубеж.