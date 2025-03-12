В Москве обновлен суточный рекорд тепла 23-летней давности

Суточный рекорд тепла обновлен в Москве к 12:00 среды, 12 марта, — воздух в столице прогрелся к этому времени до +9,5 градуса. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале.

«К полудню температура воздуха, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, поднялась до отметки в +9,5 градуса, что на 0,3 градуса выше, чем прежнее достижение этого дня, установленное в 2002 году», — цитирует синоптика агентство городских новостей «Москва».

Окончательное значение нового рекорда станет известно после 21:00.

Предыдущий рекордный показатель температуры для этого дня составил +9,2 градуса, уточняет РИАМО.

Ранее в этот день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT о похолодании, которое придет в столицу и Подмосковье на выходных.

В свою очередь, синоптик центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал осадки в виде дождя в Москве до выходных. Специалист отметил, что в городе до конца недели будет держаться температура в пределах от +2 до +5 градусов. Осадки же в городе будут идти до субботы, хоть и будут совсем небольшими и с перерывами.