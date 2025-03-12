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Историю освоения и перспективы развития Северного морского пути обсудят на МАФ-2025

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Фото: Фонд Росконгресс
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10 марта 2025 года опубликован указ президента Российской Федерации Владимира Путина «О праздновании 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути». Мероприятия, посвященные истории, современному состоянию и перспективам транспортного коридора запланированы в рамках программы Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» (МАФ). Форум состоится в Мурманске 26–27 марта под девизом «На Севере — жить!». Организатор — Фонд Росконгресс при поддержке правительства России.

«Северный морской путь — не только главная транспортная артерия Арктики, но и уникальный логистический маршрут между Европой и Азией. В 2025 году отмечается 500-летие начала освоения Россией СМП. В соответствии с указом президента, будет разработан план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования этого события, которое имеет принципиальное значение для закрепления за Россией статуса ведущей арктической державы. Роль маршрута в социально-экономическом развитии Заполярья, его история и перспективы, а также укрепление международного сотрудничества в рамках СМП станут темами обсуждения на форуме в Мурманске. В свою очередь, культурная программа МАФ позволит участникам познакомиться с историей открытия логистического коридора и особенностями русского Севера», — подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета МАФ-2025 Антон Кобяков.

В деловой программе форума Северному морскому пути будет посвящен отдельный блок. Запланированы сессии об истории маршрута и ретроспективе российских научных достижений и открытий, способствовавших его развитию. Также состоится обсуждение модели развития СМП на долгосрочную перспективу с учетом партнерских связей России со странами Юго-Восточной Азии, Персидского залива и других регионов. Помимо этого, пройдет стратегическая сессия, на которой эксперты обсудят векторы развития Арктики, в том числе с учетом влияния Северного морского пути на регион.

Деловая программа МАФ-2025 включает порядка 20 тематических сессий, разделенных на четыре блока: «Арктика и СМП: как победить в конкурентной борьбе мировых маршрутов», «Арктика и СМП: полюс привлечения инвестиций», «Арктика и СМП: развитие опорных населенных пунктов», «Международное сотрудничество и экология». Также запланировано совместное заседание комиссий Государственного совета Российской Федерации по направлениям «Северный морской путь и Арктика», «Эффективная транспортная система» и «Международная кооперация и экспорт».

В ходе культурной программы в Мурманске построят 25-метровый тоннель, где разместят ледяные гравюры, посвященные 500-летию освоения СМП. Кроме того, пройдут показы фильмов «Великий Северный путь», «Русский путь» и других картин, посвященных освоению Заполярья.

VI Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.

На официальном сайте до 14 марта открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы на мероприятия форума.

Подробнее о мероприятии – на сайте forumarctica.ru.

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