Мессенджер Signal прекратил отвечать на запросы украинских правоохранителей

Американский мессенджер Signal перестал реагировать на запросы украинских правоохранительных органов. Об этом 11 марта заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Демедюк на Международном форуме по кибербезопасности в Киеве.

«После определенных глобальных изменений, которые происходят сейчас в мире, Signal перестал реагировать на обращения правоохранительных органов, и это продолжается до сих пор. Signal используется просто как канал связи», — сказал Демедюк, слова которого приводит агентство УНН.

Он допустил, что отсутствие реакции со стороны Signal может быть временным, но подчеркнул, что это мешает правоохранительным органам.

Signal — приложение для обмена мгновенными сообщениями, уточняет «Газета.Ru».

Агентство Reuters 4 марта сообщило, что в Белом доме официально подтвердили приостановку США военной помощи Украине. Пауза продлится до тех пор, пока Трамп не увидит, как лидеры украинской стороны «продемонстрируют добросовестную приверженность миру».