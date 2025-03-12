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В ХАМАС сообщили о первых признаках голода в секторе Газа

Пресс-секретарь ХАМАС Касем: сектор Газа столкнулся с первыми признаками голода
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Фото: REUTERS/Hatem Khaled
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Сектор Газа находится на пороге гуманитарной катастрофы и уже сталкивается с первыми признаками голода. Об этом 11 марта сообщил представитель палестинского радикального движения ХАМАС Хазем Касем.

«В секторе Газа назревают признаки голода, поскольку оккупация уже десятый день препятствует ввозу продовольствия», — написал он в Telegram-канале.

Касем призвал арабские государства исполнить решения прошедшего в Египте саммита и предотвратить голод среди населения, а также помочь в снятии блокады анклава.

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При этом Тель-Авив отказывается выполнить одно из ключевых условий первого этапа договоренностей

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приостановила гуманитарную помощь в секторе Газа после отказа ХАМАС принять план США для продолжения переговоров. Отмечалось, что такое решение приняло правительство при согласовании с администрацией американского президента Дональда Трампа. В ХАМАС, в свою очередь, назвали решение Израиля о прекращении ввоза гуманитарной помощи дешевым шантажом.

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