В ХАМАС сообщили о первых признаках голода в секторе Газа
Сектор Газа находится на пороге гуманитарной катастрофы и уже сталкивается с первыми признаками голода. Об этом 11 марта сообщил представитель палестинского радикального движения ХАМАС Хазем Касем.
«В секторе Газа назревают признаки голода, поскольку оккупация уже десятый день препятствует ввозу продовольствия», — написал он в Telegram-канале.
Касем призвал арабские государства исполнить решения прошедшего в Египте саммита и предотвратить голод среди населения, а также помочь в снятии блокады анклава.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приостановила гуманитарную помощь в секторе Газа после отказа ХАМАС принять план США для продолжения переговоров. Отмечалось, что такое решение приняло правительство при согласовании с администрацией американского президента Дональда Трампа. В ХАМАС, в свою очередь, назвали решение Израиля о прекращении ввоза гуманитарной помощи дешевым шантажом.