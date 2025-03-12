Во Франции уличили Макрона в желании сорвать мирное урегулирование на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон и страны Евросоюза (ЕС) хотят сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом 12 марта сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).
«Мир становится возможным на Украине, так что давайте дождемся решительного удара со стороны ЕС и Макрона: они не хотят мира», — считает он.
При этом Филиппо уточнил, что от Макрона и ЕС нужно ожидать «грязного хода». По словам политика, Макрон хочет добиться ввода европейских войск на Украину, а также устроить кризисную ситуацию. Филиппо добавил, что это может произойти даже под флагом другого государства.
Ранее, 2 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя политику Макрона, заявил, что Париж занимает позицию в пользу продолжения конфликта на Украине всеми средствами.