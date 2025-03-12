Кандидат в президенты Румынии заявила о конце демократии в стране
Евродепутат и лидер парламентской партии S.O.S Romania Диана Шошоакэ 13 марта подаст документы в Центральное избирательное бюро Румынии для регистрации в качестве кандидата в президенты. Об этом говорится в письме политика президенту США Дональду Трампу, которое есть в распоряжении «Известий».
«В четверг, 13 марта, я вновь подам свою кандидатуру для участия в выборах президента, выполнив все законные условия. Центральная избирательная комиссия и Центральное избирательное бюро, которые не являются судами общей юрисдикции и не имеют права запрещать выдвижение какой-либо кандидатуры, стали неконституционными цензорами, которые отменяют без возможности обжалования право одних румын баллотироваться и право других румын голосовать за этих кандидатов», — написала Диана Шошоакэ.
Она подчеркнула, что вмешательство Конституционного суда Румынии в дела кандидатов на президентских выборах представляет собой беспрецедентное событие и де-факто отменяет демократию в Румынии, государстве — члене ЕС и НАТО и стратегическом партнере Соединенных Штатов.
«Для возвращения к демократии необходимо, чтобы всем кандидатам, которые соответствуют юридическим требованиям, было разрешено баллотироваться, а народ был суверенным и имел право избирать президента по своему усмотрению. В противном случае мы должны принять конец демократии в Румынии и бесполезность выборов, которые превращаются в пустую трату денег», — резюмировала политик.
В октябре 2024-го Диана Шошоакэ выдвинула свою кандидатуру на пост президента Румынии, но Конституционный суд страны запретил ей баллотироваться. Судьи решили, что политик не уважает конституцию из-за высказываний о принадлежности Румынии к НАТО и ЕС. Евродепутат предлагала провести референдум о членстве Бухареста в Североатлантическом альянсе.
26 февраля оппозиционного кандидата в президенты Кэлина Джорджеску доставили в прокуратуру для допроса. Позже его отпустили под подписку о невыезде. На митинге в Бухаресте 1 марта Джорджеску заявил, что продолжит борьбу за пост президента страны. В тот же день прошел митинг в его поддержку.
Позже, 8 марта, Конституционный суд (КС) Румынии отклонил апелляции против регистрации кандидатуры Кэлина Джорджеску на пост президента. Согласно пресс-релизу суда, решение является окончательным и будет доведено до сведения Центрального избирательного бюро.