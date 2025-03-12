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Матвиенко предложила ограничить набор в столичные вузы по ряду специальностей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подняла вопрос о том, чтобы в столичных вузах был ограничен набор по ряду специальностей. Соответствующее заявление она сделала 12 марта на заседании совещания по организации Совета при президенте по демографии.

«Давайте поставим задачу в течение пяти лет, это по щелчку не делается, уменьшать наборы в высшие учебные заведения.<...> По нужным набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям, и не более того», — сказала она.

Матвиенко также предложила сделать акцент на развитии региональных университетов.

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