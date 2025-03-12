Матвиенко предложила ограничить набор в столичные вузы по ряду специальностей

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подняла вопрос о том, чтобы в столичных вузах был ограничен набор по ряду специальностей. Соответствующее заявление она сделала 12 марта на заседании совещания по организации Совета при президенте по демографии.

«Давайте поставим задачу в течение пяти лет, это по щелчку не делается, уменьшать наборы в высшие учебные заведения.<...> По нужным набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям, и не более того», — сказала она.

Матвиенко также предложила сделать акцент на развитии региональных университетов.

Координатор профориентационного фестиваля «День выбора» от MAXIMUM Education Екатерина Болотова рассказала 28 февраля «Известиям» о том, как помочь подросткам определиться с будущей профессией. По ее словам, эффективным решением станет личный пример — разговоры о задачах, успехах и эмоциях, которые вызывает работа. Она также посоветовала пройти с подростком профориентационный тест.