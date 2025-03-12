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Европарламент поддержал ответные меры ЕК на пошлины США

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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Европарламент (ЕП) поддержал ответные меры Европейской комиссии (ЕК) на торговые пошлины США. Об этом 12 марта свидетельствует заявление главы комитета ЕП по международной торговле Бернда Ланге.

Он уточнил, что данные меры особенно плохи, поскольку нацелены на торговых партнеров Вашингтона и устанавливаются произвольно, без правовых и экономических обоснований.

По словам Ланге, ранее торговые отношения Евросоюза (ЕС) и Соединенных Штатов были процветающими, здоровыми, сбалансированными, справедливыми и устойчивыми.

«Мы едины и готовы ответить твердо, справедливо и эффективно. Торговля является исключительной компетенцией ЕС, и Европарламент полностью поддерживает ЕК в ее ответе. <...> Выбор за США — между дальнейшим торговым хаосом и расширенными возможностями для бизнеса. Каким бы ни был выбор, ЕС готов», — цитирует заявление MLex.

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Днем 12 марта ЕК объявила об ответных мерах на пошлины США, которые вступят в силу в середине апреля. Они распространятся на товары стоимостью около €18 млрд, которые впоследствии применят вместе с повторно введенными мерами с 2018 года. Цель заключается в гарантии того, что общая стоимость мер ЕС соответствует возросшей стоимости торговли, затронутой новыми тарифами США

Президент США Дональд Трамп 26 февраля сообщил о том, что США введут таможенные пошлины в размере 25% в отношении Евросоюза не только на автомобили, но и на «всё остальное». По мнению президента, ЕС не принимает американские автомобили, а также давит на Штаты.

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