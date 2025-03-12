Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье

Минздрав: шесть человек находятся в больницах, еще одна в тяжелом состоянии

12 марта 2025, 14:18 0

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко