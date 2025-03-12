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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье

Минздрав: шесть человек находятся в больницах, еще одна в тяжелом состоянии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Шесть человек находятся в больницах, одна из пациенток в критическом состоянии после атаки украинских бесплотных летательных аппаратов (БПЛА) в Подмосковье. Об этом 12 марта заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«На стационарном лечении остаются шесть пострадавших при атаке БПЛА ВСУ в Подмосковье во вторник, среди них двое детей», — приводит его слова «РИА Новости».

По информации Кузнецова, 43-летняя женщина, которая была переведена в НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России после телемедицинских консультаций, находится в крайне тяжелом состоянии. У нее зафиксированы множественные осколочные ранения брюшной полости и грудной клетки.

Кроме того, Кузнецов отметил, что еще пять пострадавших находятся в больницах с состоянием средней и легкой степени тяжести. Также 13 человек, включая одного ребенка, получают амбулаторное лечение.

Прерванный налет: как Россия отразила массированную атаку украинских беспилотников
Средствами ПВО сбиты 343 БПЛА противника

11 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 337 украинских БПЛА над регионами, из которых 91 БПЛА — над территорией Московской области. По факту этой атаки ВСУ возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

В Минздраве сообщили, что в результате массированной атаки в Подмосковье пострадали 18 человек, включая троих детей, трое мужчин погибли.

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