Реклама
Прямой эфир
Общество
После удара ВСУ по заводу в Курской области возбуждено уголовное дело о теракте
Армия
Средства ПВО сбили 21 беспилотник ВСУ над четырьмя регионами РФ и Черным морем
Мир
Кандидат в президенты Румынии заявила о конце демократии в стране
Мир
Рубио рассказал об обсуждении территориальных уступок с Киевом
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Днепроэнергия и Новомарково в ДНР
Политика
Песков призвал не забегать вперед по теме перемирия на Украине
Общество
В Москве обновлен суточный рекорд тепла 23-летней давности
Мир
Прокуратура БиГ постановила задержать президента Республики Сербской Додика
Экономика
ЦБ направил правительству предложения по регулированию инвестиций в криптовалюты
Армия
ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Курской области
Мир
Еврокомиссия анонсировала пакет контрмер в отношении американских товаров
Происшествия
Пожар произошел в здании Центрального детского магазина на Лубянке в Москве
Мир
СК возбудил уголовное дело о теракте по факту преступлений ВФУ в Черкасском Поречном
Мир
Суд в Грузии приговорил Саакашвили к девяти годам заключения по делу о растрате
Мир
Лавров указал на недоверие России обещаниям Запада
Спорт
Овечкин обошел обладателя Кубка Стэнли Гилмора и занял 28-е место по играм в НХЛ
Мир
В США указали на подрывную деятельность ЦРУ
Сюжет:

ВС РФ поразили живую силу ВСУ в курском приграничье расчетами FPV-дронов

0
EN
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российская армия расчетами FPV-дронов испытательного центра беспилотных технологий «Рубикон» уничтожила живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 12 марта сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что в ходе штурмовых действий в населенном пункте Суджа Курской области были поражены автомобильная и бронированная техника противника. На кадрах министерства показано уничтожение дронами различной техники и украинских боевиков.

С дальним прицелом: как в зоне СВО создают установки «малого ПВО»
Новое оружие — это установленные на специальные турели пулеметы или автоматы

Ранее в этот день расчеты дронов самолетного типа «Молния-2» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пункт размещения личного состава и бронированную технику ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Отмечалось, что, несмотря на противодействие украинской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотник смог долететь до цели.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025