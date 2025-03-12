ВС РФ поразили живую силу ВСУ в курском приграничье расчетами FPV-дронов
Российская армия расчетами FPV-дронов испытательного центра беспилотных технологий «Рубикон» уничтожила живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 12 марта сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что в ходе штурмовых действий в населенном пункте Суджа Курской области были поражены автомобильная и бронированная техника противника. На кадрах министерства показано уничтожение дронами различной техники и украинских боевиков.
Ранее в этот день расчеты дронов самолетного типа «Молния-2» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пункт размещения личного состава и бронированную технику ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Отмечалось, что, несмотря на противодействие украинской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотник смог долететь до цели.