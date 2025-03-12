Поставки нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» восстановлены

Прокачка нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» восстановилась. Об этом 12 марта сообщил оператор словацкого участка магистрали Transpetrol.

«После устранения технических проблем на нефтепроводе «Дружба» на участке за пределами Словакии была восстановлена перекачка нефти по направлению к нам», — приводит местная газета Dennik N заявление компании.

Указывается, что топливо начнет поступать в Словакию в тот же день вечером.

Ранее, 11 марта, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что поставки нефти из РФ в Венгрию по «Дружбе» были приостановлены из-за атаки дрона Вооруженных сил Украины на измерительную станцию трубопровода. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Будапешт расценивает атаку Киева на критическую для венгерского энергоснабжения инфраструктуру как нападение на свой суверенитет.

Поставки топлива возобновились в тот же день после устранения ущерба.