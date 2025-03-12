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Трехуровневую систему помощи диабетикам введут в Забайкалье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В Забайкальском крае в 2025 году разработают трехуровневую систему оказания помощи больным сахарным диабетом. Прежде всего в крае планируется создание регионального эндокринологического центра.

Как рассказала на заседании комитета по соцполитике регионального заксобрания заместитель министра здравоохранения края Елена Аранина, чьи слова приводит ИА ChitaMedia, всё оборудование для эндокринологического центра уже поступило.

Второй этап — организация двух межрайонных эндокринологических центров. Работа проводится в рамках нацпроекта и федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Базами, где будут созданы и оснащены эти центры, станут краевая клиническая больница № 4 в Краснокаменске и Агинская ЦРБ.

Третий этап налаживания помощи больным сахарным диабетом — это открытие эндокринологических кабинетов. Сейчас действуют 12 таких кабинетов, а всего их планируется 23.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба согласовала цены на пять включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Среди них препараты для лечения сахарного диабета, противоопухолевые лекарства. В ведомстве пояснили, что это позволило снизить цены на указанные препараты в среднем на 19% от средней стоимости их реализации в 2024 году и в среднем на 141% от минимальных цен в референтных для России странах.

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