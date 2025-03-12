Эксперт назвал причины увеличения товарооборота России и Индии

Торговый оборот между Россией и Индией значительно вырос в последние годы, однако основной причиной этого роста стал экспорт российских энергетических товаров, прежде всего нефти. Таким мнением в беседе с «Известиями» 12 марта поделился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Ранее в этот день «РИА Новости» из расчетов данных индийского министерства торговли и промышленности сообщило о том, что товарооборот России и Индии по итогам прошлого года превысил рекордные $70 млрд, увеличившись за год на 9%.

«Торговый оборот действительно вырос, но надо понимать, что в основном это экспорт из России в Индию, и прежде всего энергетических товаров. Индия сейчас является вторым по объему покупателем российской нефти и крупнейшим покупателем нашей нефти, которая перевозится морским транспортом», — объяснил Юшков.

По его словам, большая часть нефти, которая ранее поставлялась в Европу и США, теперь направляется в Индию, которая закупает около 1,7–1,8 млн баррелей в сутки, из которых часть используется для внутреннего потребления, а другая экспортируется, в том числе в США и Европу.

Эксперт также обратил внимание на то, что санкции не запрещают поставку нефтепродуктов, произведенных из российской нефти в третьих странах, поскольку если нефтепродукты выработаны из российской нефти в Индии, их можно поставлять куда угодно, и они не считаются российскими.

Кроме нефти, Россия поставляет в Индию уголь, включая коксующийся, который используется в металлургии, а также другие товары. Однако основная доля экспорта — это нефть и нефтепродукты. Специалист также рассказал, что рост товарооборота в 2024 году связан с уменьшением скидок на российскую нефть.

«В 2023 году скидки были значительными, но к 2024 году они сократились, что привело к увеличению стоимости нефти и, соответственно, росту товарооборота. Если цены на нефть останутся низкими, торговый оборот с Индией может снизиться не из-за уменьшения объемов поставок, а из-за снижения стоимости нефти», — подытожил Юшков.

11 февраля, вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщил о том, что товарооборот сельскохозяйственной продукции между Россией и Индией увеличился более чем на 60% в 2024 году. По его словам, торговля сельхозпродукцией и продовольствием между Россией и Индией стремительно растет. Кроме того, вице-премьер отметил, что РФ намерена продолжить развитие торговых взаимоотношений с Индией.

До этого, 7 ноября 2024 года, президент России Владимир Путин заявил, что страна готова нарастить поставки нефти и газа в Индию. Также он добавил, что РФ развивает отношения с Индией по всем направлениям.