Реклама
Прямой эфир
Общество
После удара ВСУ по заводу в Курской области возбуждено уголовное дело о теракте
Армия
Средства ПВО сбили 21 беспилотник ВСУ над четырьмя регионами РФ и Черным морем
Мир
Кандидат в президенты Румынии заявила о конце демократии в стране
Мир
Рубио рассказал об обсуждении территориальных уступок с Киевом
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Днепроэнергия и Новомарково в ДНР
Политика
Песков призвал не забегать вперед по теме перемирия на Украине
Общество
В Москве обновлен суточный рекорд тепла 23-летней давности
Мир
Прокуратура БиГ постановила задержать президента Республики Сербской Додика
Экономика
ЦБ направил правительству предложения по регулированию инвестиций в криптовалюты
Армия
ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Курской области
Мир
Еврокомиссия анонсировала пакет контрмер в отношении американских товаров
Происшествия
Пожар произошел в здании Центрального детского магазина на Лубянке в Москве
Мир
СК возбудил уголовное дело о теракте по факту преступлений ВФУ в Черкасском Поречном
Мир
Суд в Грузии приговорил Саакашвили к девяти годам заключения по делу о растрате
Общество
Суд отправил под домашний арест ранившего ножом одноклассников подростка
Спорт
Овечкин обошел обладателя Кубка Стэнли Гилмора и занял 28-е место по играм в НХЛ
Мир
В США указали на подрывную деятельность ЦРУ
Сюжет:

Четыре человека погибли после атаки ВСУ на завод в Курской области

0
EN
Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Четыре человека погибли, еще двое получили ранения после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на комбикормовый завод в Курской области. Об этом 12 марта сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«По предварительным данным, к сожалению, четыре сотрудника предприятия погибли, среди них — трое мужчин и одна женщина. Еще один сотрудник получил тяжелые ранения, его экстренно доставляют в Курскую областную клиническую больницу», — написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что второму пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, от госпитализации он отказался. Сотрудники полиции, МЧС, представители «БАРС-Курск», здравоохранения и органов власти работают на месте случившегося.

Врио главы региона выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Подследственная бригада: стали известны виновные в ударе ВСУ по интернату в Судже
Его наносила украинская ракетная бригада, ранее замеченная в подобных же преступлениях

10 марта ВСУ нанесли удар по торговому центру в слободе Белой Беловского района Курской области. В результате атаки погибли пять человек: две женщины, два мужчины и 18-летний юноша. Ранения получили девять человек, четырех из них прооперировали, включая двух подростков. У большей части пострадавших диагностированы осколочные ранения и переломы.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025