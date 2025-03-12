Четыре человека погибли после атаки ВСУ на завод в Курской области
Четыре человека погибли, еще двое получили ранения после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на комбикормовый завод в Курской области. Об этом 12 марта сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
«По предварительным данным, к сожалению, четыре сотрудника предприятия погибли, среди них — трое мужчин и одна женщина. Еще один сотрудник получил тяжелые ранения, его экстренно доставляют в Курскую областную клиническую больницу», — написал он в своем Telegram-канале.
Хинштейн добавил, что второму пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, от госпитализации он отказался. Сотрудники полиции, МЧС, представители «БАРС-Курск», здравоохранения и органов власти работают на месте случившегося.
Врио главы региона выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также пожелал раненым скорейшего выздоровления.
10 марта ВСУ нанесли удар по торговому центру в слободе Белой Беловского района Курской области. В результате атаки погибли пять человек: две женщины, два мужчины и 18-летний юноша. Ранения получили девять человек, четырех из них прооперировали, включая двух подростков. У большей части пострадавших диагностированы осколочные ранения и переломы.