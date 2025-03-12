Зону запрета курения у кафе и остановок увеличат в Забайкалье
В Забайкальском крае планируют увеличить расстояние для курения от остановок и кафе. Соответствующий законопроект рассмотрели к комитете по госполитике и местному самоуправлению регионального парламента. Инициатива направлена на сохранение здоровья и поддержание комфортной среды.
По словам представителя комитета Жаргала Жапова, которые приводит ИА ChitaMedia, расстояние предлагается увеличить с 15 до 30 м. При разработке законопроекта учитывались обращения граждан, которые свидетельствовали о недостаточном правовом регулировании в сфере охраны здоровья граждан.
Кроме того, законопроект обязывает местные власти устанавливать таблички и другие предупреждающие знаки о запрете курения рядом с такими местами. За невыполнение закона штраф должен быть увеличен с 1 тыс. до 2 тыс. рублей, а за повторное нарушение предлагается штрафовать на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.
Депутаты комитета по госполитике и местному самоуправлению поддержали законопроект единогласно. Далее его отправят на согласование в социальный комитет, отмечает агентство.
В середине февраля сообщалось, что во Франции парламент принял закон, который запрещает одноразовые электронные сигареты в стране. Отмечается, что принятый закон запрещает на территории Франции продажу или иное распространение электронных устройств, которые предназначены для однократного использования.