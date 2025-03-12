Лавров указал на недоверие России обещаниям Запада

Россия научилась не верить обещаниям и посылам Запада, а судить по конкретным делам. Об этом 12 марта сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания Делового совета при МИД России.

«Во-первых, опыт общения с Западом нас уже научил не верить его обещаниям и посылам, а судить исключительно по конкретным практическим делам. А во-вторых, последние годы, по-моему, преподнесли нам очень хороший урок, который заключается в том, что нельзя больше допускать ситуации, когда ключевые отрасли нашей экономики, наших финансов, нашего технологического сектора будут зависеть от капризов западных поставщиков», — отметил он.

По словам министра, Россия должна быть самодостаточна в отношении ключевых отраслей, которые обеспечивают военную, продовольственную и экономическую безопасность страны. Лавров подчеркнул, что полагаться на «добрую волю» противников, объявивших задачу нанесения России стратегического поражения, нельзя, в том числе из принципиальных соображений страны.

Он отметил, что это предполагает прямое сотрудничество со стратегическими партнерами и союзниками. При этом глава МИД РФ уточнил, что в стране произойдет изменение парадигмы международных экономических отношений, а также в налаживании устойчивых механизмов сотрудничества с иностранными партерами «без односторонних уступок и ущерба» для суверенитета государства.

Ранее, 1 марта, бывший посол Великобритании в Москве Энтони Брентон заявил, что западные страны ошиблись тем, что отрезали контакты с Россией в 2022 году после начала специальной военной операции (СВО). По его словам, очень многое нужно будет заново воссоздать, а также преодолевать глубокое недоверие между странами.

До этого, 24 января, вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Кшиштоф Босак заявил, что отношения между Россией и Западом могут быть перезагружены в будущем. По мнению политика, хорошие отношения между странами выгодны по экономическим соображениям, сотрудничество необходимо и в сфере бизнеса.