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Автомобили Voyah получили систему управления со смартфона в РФ

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Фото: Voyah
dzen
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Компания Voyah разработала мобильное приложение для владельцев моделей с гибридными силовыми установками — кроссовера Free Sport Edition и минивэна Dream, выпущенных в России. С его помощью рядом опций машин можно управлять дистанционно со смартфона, приложение доступно в Google Play и AppStore, говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 12 марта.

В приложении на экран смартфона выводятся такие данные, как уровень заряда батареи и статус зарядки автомобиля. Приложение отображает прогноз пробега на текущем заряде и при текущем уровне топлива, за счет чего дальность поездки и маршрут можно планировать вне автомобиля.

Появилась возможность в режиме реального времени отслеживать температуру охлаждающей жидкости и батареи, а также уровень напряжения 12-вольтового стартового аккумулятора. В случае значительного снижения заряда пользователь получит пуш-уведомление, а сам автомобиль сможет подзарядить стартовый аккумулятор в заглушенном состоянии. Предусмотрен дистанционный запуск прогрева охлаждающей жидкости и тяговой батареи.

Также через смартфон владельцы могут снять автомобиль со штатной сигнализации и управлять центральным замком, настраивать температуру в салоне и управлять обогревом или охлаждением сидений. Кроме того, в приложении доступна карта с более чем 800 зарядными станциями по всей России.

Стайер: сможет ли гибридный премиум-кроссовер уехать далеко
Тест-драйв Voyah Free Sport Edition на серпантинах

Накануне сообщалось, что за последний год среди представленных на российском рынке автомобилей сильнее, чем у остальных, снизилась цена у кроссовера Voyah Free. За год он подешевел на 23,8%, до 6,09 млн рублей. Следующие два места в рейтинге достались моделям марки «Москвич».

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