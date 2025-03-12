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Хабаровский край нарастил производство мясных полуфабрикатов

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Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края
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С начала 2025 года производство мясных полуфабрикатов выросло в Хабаровском крае на 10%. Этому способствовало освоение новых видов продукции, расширение рынков сбыта и географии поставок.

В региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия ИА AmurMedia рассказали, что в крае сейчас работают 29 мясоперерабатывающих предприятий. Они выпускают более 300 наименований колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных деликатесов. Каждый год появляется 10–15 новинок.

По словам начальника управления пищевой и перерабатывающий промышленности минсельхоза Светланы Абдаловой, местные предприятия внедряют новые виды продукции и тем самым повышают покупательский спрос. Со своей стороны, власти ведут работу с торговыми сетями, организуют выезды в магазины, чтобы помочь предприятиям попасть в торговые сети.

В крае также запустили проект «фермерских островков», позволяющий представлять в торговых сетях продукцию местных фермеров. Предприятиям малого и среднего бизнеса предоставляют льготный кредит на развитие производства. Продвижение местных производителей в регионе осуществляется и при помощи бренда «Сделано в Хабаровском крае». Его цель — повысить узнаваемость краевых предприятий не только внутри региона, но и за его пределами.

Ранее сообщалось, что фермерские хозяйства и сельскохозяйственные организации увеличили производство овощей и картофеля в 2024 году в Хабаровском крае. Сбор овощей открытого грунта составил почти 14 тыс. т. Это на 23% больше, чем в 2023 году. Кроме того, собрано 13,2 тыс. т картофеля и 3,6 тыс. т тепличных овощей и зелени. Рост составил 11 и 20% соответственно.

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